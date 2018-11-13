Ankara'da Mlkp Operasyonu: 3 Gözaltı

13 Kasım 2018 Salı 13:09



13 Kasım 2018 Salı 13:09

Ankara'da terör örgütü Marksist Leninist Komünist Partisi'nin (MLKP) gençlik yapılanması üyesi oldukları iddia edilen 3 kişi, gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasına üye olduğu ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden C. E.A., S.P. ve G.Ö., Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Gökhan CEYLAN/ANKARA,