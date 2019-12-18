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ANKARA'DA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN: 1 YARALI

ANKARA'da, 3 katlı bir iş hanının bodrum katındaki mobilya imalathanesinde çıkan yangında, 1 işçi yaralandı.

18.12.2019 05:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 05:52ANKARA'DA MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN: 1 YARALI

ANKARA'da, 3 katlı bir iş hanının bodrum katındaki mobilya imalathanesinde çıkan yangında, 1 işçi yaralandı.

Altındağ ilçesi Taşdelen Caddesi'nde bir iş hanı içerisindeki mobilya imalathanesinin talaş deposunda, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. İmalathanede çalışan Aslan bir anda büyüyen alevlerin arasında mahsur kaldı. Çetinkaya, itfaiyeden yardım çağırdıktan sonra pencereden havalandırma boşluğuna çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ekibi, demir mazgalı kaldırarak, Çetinkaya'yı havalandırma boşluğundan çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Çetinkaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, imalathanede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Çetinkaya, İtfaiye, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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