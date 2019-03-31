Ankara'da Muhtarlık Seçimi Kavgası

Başkentte aynı aileden iki muhtar adayı arasında çıkan kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Keçiören
ilçesi Ufuktepe İlkokulu önünde karşılaşan aynı aileden muhtar adayları Abdullah Ergül ile Dilek Sarikılıç arasında seçim nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgaya karışan 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, fenalık geçiren bir kişiye, 112 sağlık ekiplerince müdahale edildi. Okul önünde güvenlik ekipleri tarafından önlem alındı.
Keçiören, Güncel
Kaynak: AA