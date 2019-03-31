31 Mart 2019, 16:48
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Ankara'da Muhtarlık Seçimi Kavgası

Ankara

Başkentte aynı aileden iki muhtar adayı arasında çıkan kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Başkentte aynı aileden iki muhtar adayı arasında çıkan kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Ufuktepe İlkokulu önünde karşılaşan aynı aileden muhtar adayları Abdullah Ergül ile Dilek Sarikılıç arasında seçim nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgaya karışan 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, fenalık geçiren bir kişiye, 112 sağlık ekiplerince müdahale edildi. Okul önünde güvenlik ekipleri tarafından önlem alındı. Keçiören, Güncel
Kaynak: AA