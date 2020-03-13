Menü
Haberler ›› Güncel ››Ankara'da öğrenciler, 'koronavirüs' tatili öncesi son kez ders yaptı - Güncel

Ankara'da öğrenciler, 'koronavirüs' tatili öncesi son kez ders yaptı

ANKARA'da, koronavirüs nedeniyle okulların 16 Mart'tan itibaren tatil edilmesi üzerine öğrenciler, son kez dersbaşı yaptı.

13.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:48
Ankara'da öğrenciler, 'koronavirüs' tatili öncesi son kez ders yaptı

ANKARA'da, koronavirüs nedeniyle okulların 16 Mart'tan itibaren tatil edilmesi üzerine öğrenciler, son kez dersbaşı yaptı. Öğrenciler, tatil boyunca alışveriş merkezleri gibi toplu alanlardan uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'koronavirüs' toplantısında alınan, ilkokul, ortaokul ve liselerin 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil edilmesi, 1 hafta da uzaktan eğitim yapılması kararının ardından Ankara 'da öğrenciler, son kez dersbaşı yaptı. Keçiören ilçesindeki Genç Osman Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleri, sabah erken saatte okul bahçesinde toplandı. Ders zili öncesi okul bahçesinde sıraya giren öğrencilere, okulların tatil edilmesiyle ilgili bilgi verildi. Öğrencilere seslenen öğretmen, "İlk hafta izinlisiniz, daha sonra online eğitimler başlayacak. Bu size dinlenip, eğlenin, diye verilmiş bir tatil değil. Sağlığınızla ilgili mecburiyetten okulların kapanmasıyla alakalı. Bu süreçte alışveriş merkezleri, toplu alanlar, park gibi yerlerden uzak durun. Bu tatili evinizde geçirmeye özen gösterin. Hijyen kurallarını unutmayın. Bu sizin eğlence tatiliniz değil. Hepinizin bu kuralları uygulayacağını ve kendi sağlığını koruyacağını biliyorum" dedi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı Güncel
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti Güncel
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti