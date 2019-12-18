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Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA'da inşaat halindeki bir okulun 4'üncü katında iskele çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

18.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:12Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA'da inşaat halindeki bir okulun 4'üncü katında iskele çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçesinde 2274 cadde üzerinde yapımı devam eden ilkokulda meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında kurulan iskele bilinmeyen bir nedenle çöktü. İskelede çalışan işçilerden Mehdi Yarba (25) olay yerinde hayatını kaybederken, Sıraç Çelik (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Sıraç Çelik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okuldan görüntü

-Detay

- Drone görüntüleri

Haber-Kamera: İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ANKARA,



Yenimahalle, Güncel

Kaynak: DHA

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