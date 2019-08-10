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Ankara'da ot yangını korkuttu

Ankara'da ot yangını korkuttuANKARA'da, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ağaçlandırılan alanda çıkan ot yangını, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

10.08.2019 16:57
Ankara'da ot yangını korkuttu
Ankara'da ot yangını korkuttu
ANKARA'da, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ağaçlandırılan alanda çıkan ot yangını, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, saat 14.00 sıralarında Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde Merkez Bankası tarafından ağaçlandırılan alanda çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla bölgede bulunan gecekondulara sıçramadan söndürüldü. İki futbol sahası büyüklüğündeki alanda etkili olan yangında yeni büyüyen fidanlardan bazıları da zarar gördü.
Ankara'da ot yangını korkuttu

Ankara, TCMB, Güncel

Kaynak: DHA

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