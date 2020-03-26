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Ankara'da otobüslerde 'yüzde 50' denetimi

ANKARA'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu sayısını yüzde 50 indirmesi kararlaştırılan yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı.

26.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:27
Ankara'da otobüslerde 'yüzde 50' denetimi

ANKARA'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu sayısını yüzde 50 indirmesi kararlaştırılan yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Kurallara uymayan firmalara ceza uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeye göre, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturması kararlaştırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehir içi ve şehir dışı hizmet veren yolcu otobüslerine yönelik AŞTİ çıkışında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, şehirden ayrılan yolcu otobüslerini tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol etti. Ekipler, Ankara'dan Samsun'a giden bir otobüsün kapasitesinin 41 olduğunu ve 27 yolcu taşıdığını belirledi. Genelgeyi hatırlatan ekipler, kurala uymayan otobüs firmasına cezai işlem uyguladı. Polisler, bazı otobüslerde yolculara kolonya tuttu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Polis, Güncel

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