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Ankara'da otomobil apartman duvarını deldi

Ankara'da otomobil apartman duvarını deldiANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, bir apartmana çarptı.

09.09.2019 07:18
Ankara'da otomobil apartman duvarını deldi
ANKARA - Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, bir apartmana çarptı. Apartmanın duvarını delen otomobildeki sürücü yaralandı.
Kaza, saat 2.30 sularında Ankara'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesinde bulunan Nevşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin Ç. yönetimindeki 06 BL 4381 plakalı otomobil, Nevşehir Caddesi üzerinden Seval Caddesi istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı istikamete geçerek yolun dışına saptı. Otomobil, bir apartmanın giriş katına çarparak durabildi. Kazada, otomobilin sürücüsü Yasin Ç. yaralandı. Öte yandan, çarpmanın etkisiyle binanın giriş katındaki dairenin duvarı delindi.
"Yere düştüm"
Otomobil evin duvarına çarptığı sırada evde bulunan Sıtkı Güler, "Yatıyordum, araç çarpınca yatağı fırlattı. Yere düştüm." dedi. Daha sonra dışarı çıktıklarını söyleyen Güler, sürücünün yaralı olduğunu ifade etti.
Ankara'da otomobil apartman duvarını deldi

Nevşehir, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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