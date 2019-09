Ankara'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, dün gece Çubuk ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Can (25) yönetimindeki 06 GZ 677 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, otomobildeki Yasin Üzümcü (17) öldü, sürücü Erkan Can ile Ramazan Özdemir (19) yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Erkan Can, Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ramazan Özdemir ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasin Üzümcü'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Çubuk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.