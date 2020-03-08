Ankara'da otomobil dolandırıcılarına 'paydos' operasyonu: 2 kişi tutuklandı

ANKARA'da, sahiplerine yüksek miktarda kapora vererek satış belgesini aldıkları otomobilleri servise götürme bahanesiyle çalan ve aynı gün içinde başkasına satan çete, polisin 'Pados' operasyonuyla çökertildi. Yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri, otomobil dolandırıcılığı yapan çeteyi takibe aldı. 4 çete üyesinin pahalı veya lüks otomobilleri satın almak için yüksek miktarda kapora verdikleri mağdurları kiraladıkları lüks ofise getirip güven sağladıkları saptandı. Mağdurlarla mesai bitimine yakın saatlerde buluşan çete üyelerinin 'Bankaya gidersek yetişemeyiz, noter kapanmadan, paydostan önce yetişelim' diyerek satış belgesini aldıktan sonra servise götürme bahanesiyle anahtarını aldıkları araçla kaçtıklarını belirledi. Çete üyelerinin, kaporasını ödedikleri otomobilleri aynı gün içinde başkasına satarak elden çıkadıkları da anlaşıldı. Başlatılan operasyonda 2 çete üyesi, Mersin'de dolandırıcılık olayına karıştıktan sonra Ankara'ya dönerken yakalandı. Selçuk B. ile Hüseyin Ç., Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.