Ankara'da, otomobil park halindeki kamyona çarptı 1 yaralı

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak park halindeki kamyona çarptı.

04.06.2020 04:50 | Son Güncelleme: 04.06.2020 04:56
ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak park halindeki kamyona çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Keçiören ilçesi Basın Caddesi'nde meydana geldi. İncirli yönünde giden Emre Ş. yönetimindeki 06 DC 0206 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak park halindeki 06 BUL 293 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan Emre Ş., otomobil içerisine sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis kaza hakkında soruşturma başlattı. Ankara’da, otomobil park halindeki kamyona çarptı 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Keçiören, İtfaiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Haber
Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Türkiye’nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu
Sivas ve Kayseri’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Bilim insanları koronavirüs salgınını ’yavaşlatan’ asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Beyoğlu’nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı Haber
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana’nın, elindeki ’tecavüz kasedi’ sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Haberler››Güncel››Ankara'da, otomobil park halindeki kamyona çarptı 1 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:50: Ankara'da, otomobil park halindeki kamyona çarptı 1 yaralı - Haber 04:47: Kayıp kadının cesedi baraj göletinde bulundu - Haber 04:39: Denizli'de ormanlık alanda kaybolan kadın barajda ölü bulundu - Haber 04:11: Park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haber 03:59: Başkentte sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 280 litre etil alkol ele geçirildi - Haber 23:57: Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı - Haber 22:25: Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı - Haber 17:23: Doktor, babasının mezarı başında intihar etti - Haber 14:58: Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu - Haberler 08:59: Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu - Haberler