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Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

ANKARA'da şarampole yuvarlanarak hurda yığınına dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.

15.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:59Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

ANKARA'da şarampole yuvarlanarak hurda yığınına dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, ilçesi Söğütözü Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Şükrü A. yönetimindeki 06 MBJ 16 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpıp, şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Şükrü A. ile yanında bulunan Adem A., araçta sıkışarak yaralandı. verilmesiyle gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, aracın üst kısmını keserek, Şükrü A. ve Adem A.'yı çıkardı. Yaralılar, ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yeri

-Hurdaya dönen otomobil

-Polis ekiplerinin çalışması

-Yol

Haber-Kamera:  Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA,



Çankaya, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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