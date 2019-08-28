Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ankara'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

28.08.2019 10:09 Ankara'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara-Nallıhan D140 karayolunda meydana geldi. Berat Çalışkan yönetimindeki 41 KY 493 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin ambulansa ve jandarmaya haber vermesiyle yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Nallıhan, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:29   Adana'da "Bronz Bebek Lahdi" ele geçirildi
10:27   Gazze'deki saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi
10:24   Mardin, Batman ve Şırnak kırsalında 'Kıran 2 ortak operasyonu' başladı
10:19   Esenyurt'ta terör operasyonu kamerada
10:09   Ankara'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
10:08   Antalya'da 5 kaçak avcı yakalandı
10:08   Akıllı telefon beklerken, paketten su çıktı