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Ankara'da otomobil, temizlik aracı ve panelvana çarptı 1 yaralı

Ankara'da otomobil, temizlik aracı ve panelvana çarptı: 1 yaralıANKARA'da, kontrolden çıkan otomobil önce sol şeritte çalışma yapan yol temizleme aracına, ardından da aynı yönde giden panelvana çarptı.

26.12.2019 05:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 05:58
'da otomobil, temizlik aracı ve panelvana çarptı: 1 yaralı
ANKARA'da, kontrolden çıkan otomobil önce sol şeritte çalışma yapan yol temizleme aracına, ardından da aynı yönde giden panelvana çarptı. Kazada, otomobil içerisinde sıkışan 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Keçiören yönüne giden Baki Tolunay Özdemir yönetimindeki 06 SJ 160 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak en sol şeritte yol temizliği yapan Murat Eskibağcı hakimiyetindeki 06 BN 3140 plakalı belediye temizlik aracına ve aynı yönde giden Mert Özer yönetimindeki 06 GE 1610 plakalı panelvana çarptı. Özdemir, hurdaya dönen otomobilin şoför mahallinde sıkıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle kurtarılan Özdemir, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 2 şeridin araç geçişine kapandığı Kazım Karabekir Caddesi'nde, kazalı araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Ankara'da otomobil, temizlik aracı ve panelvana çarptı 1 yaralı

Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


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