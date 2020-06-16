Ankara'da, otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü

Ankara'da, otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölüANKARA'da, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Zeki E. (22) yaşamını yitirdi.

16.06.2020 23:30 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:23
Ankara'da, otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü
ANKARA'da, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Zeki E. (22) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Etimesgut ilçesine bağlı Çevre Yolu Yaşamkent kavşağında meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden Zeki E. yönetimindeki 38 DE 132 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran Hasan U.'nun kullandığı 33 KLT 99 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön kısmı TIR'ın altına giren otomobildeki Zeki E., araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan 1 saatlik çalışmayla Zeki E.'nin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarıldı. Zeki E.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü Hasan U., ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ankara’da, otomobil TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter’daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Haber
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
HDP’nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Tedbirlere uyan Burdur’da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi Haber
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Van’da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Haber
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Haberler››Güncel››Ankara'da, otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:39: Trump "Güvenlik Güçleri İntihar Verisi Toplama Yasası"nı onayladı - Haber 00:35: Nijer'de Kovid-19 vaka sayısı 1016'ya yükseldi - Haber 00:33: Yozgat'ta, evde yalnız bırakılan 3 aylık bebek ölü bulundu - Haber 00:23: Libya Başbakanı Serrac'dan BM'ye "Hafter'in savaş suçlarını belgelemek için teknik destek" çağrısı - Haber 00:22: Bursa'da 33 ağaç esrarengiz bir şekilde kurudu... - Haber 00:19: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı - Haber 23:47: "Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu - Haber 19:52: Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor - Haberler 19:01: Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı - Spor 18:22: HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı - Haber