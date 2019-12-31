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Ankara'da otomobilin çarptığı 2 kadın öldü

ANKARA'da yolun karşısına geçmeye çalışan özel güvenlik görevlisi İlknur Çakmak (50) ve temizlik görevlisi olan Sefa Yılmaz (57) otomobilin çarpması sonrası hayatını kaybetti.

31.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:16 Ankara'da otomobilin çarptığı 2 kadın öldü

ANKARA'da yolun karşısına geçmeye çalışan özel güvenlik görevlisi İlknur Çakmak (50) ve temizlik görevlisi olan Sefa Yılmaz (57) otomobilin çarpması sonrası hayatını kaybetti. Aynı sitede çalışan 2 kadının işe gittikleri öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Çankaya Dumlupınar Bulvarı Konutkent kavşağında meydana geldi. Özel bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan İlknur Çakmak ile aynı sitede temizlik görevlisi olarak çalışan Sefa Yılmaz sabah işe gitmek için evlerinden çıktı. Ancak, iki kadına bulvarda yolun karşısına geçmeye çalışırken, şehir merkezi yönüne ilerleyen Cumhur H. İdaresindeki 06 BCS 559 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın refüje savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede iki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, kadınların cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Sürücü Cumhur H. ise, polis tarafından gözaltına alındı.



Sefa Yılmaz, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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