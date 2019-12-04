Haberler » Güncel » Ankara'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Haber

Ankara'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Ankara'da otomobilin çarptığı kadın yaralandıANKARA'nın Beypazarı ilçesinde Meral Çevik (35) yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

04.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:13
'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
ANKARA'nın ilçesinde Meral Çevik (35) yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde ilçe merkezi Devlet Karayolu, Gazipaşa kavşağında meydana geldi. Fevzi Kaya yönetimindeki 06 BFL 75 hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Meral Çevik'e çarptı. Başka bir aracın kamerasına yansıyan kazada çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp, yere düşen Meral Çevik, yaralandı. Çevik, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Çevik, daha sonra Ankara'ya sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Beypazarı, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:44 Şule Çet sanıklarından birine müebbet ve 12,5 yıl, diğerine 18 yıl 9 ay hapis (2) - Yeniden - Haber
14:39 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut, dünya ikincisi sporcuyu kutladı - Haber
14:39 Başkan Altun'dan "Dünya Mühendisler Günü" mesajı - Haber
14:39 Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana - Haber
14:39 Kaymakam Asım Solak'tan ADEM'e ziyaret - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:20 VakıfBank'ın çoğunluk hissesi Hazine'ye devredildi
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 14:53:06