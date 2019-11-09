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Ankara'da otopark ücretlerine zam teklifi gündeme alınmadı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince, belediyeye ve belediye iştiraklerine bağlı otopark ücretlerinin artırılmasına ilişkin düzenlemenin yeniden görüşülmesi, AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

09.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:56Ankara'da otopark ücretlerine zam teklifi gündeme alınmadı
Büyükşehir Belediye Meclisince, belediyeye ve belediye iştiraklerine bağlı otopark ücretlerinin artırılmasına ilişkin düzenlemenin yeniden görüşülmesi, AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı ikinci toplantısını Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yaptı.
İlçe belediyelerinin ve Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerin 2020 yılı mali bütçelerinin ağırlıklı olduğu önergeler oylanarak görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.
Başkan Mansur Yavaş imzasıyla 1 lira olan otopark ücretlerinde fiyat artışına gidilmesi için Meclise sunulan teklifin gündeme alınması ise AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.
Konuyla ilgili konuşma yapan CHP Grup Sözcüsü Haydar Demir, otopark ücretlerinin düşük olması nedeniyle bu alanlarda sürücülerin araçlarını park edecek yer bulmakta sıkıntı yaşadığını söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık da AK Parti döneminde otoparkların 1 lira olması için Meclise sunulan önergeye Haydar Demir'in de geçerli oy kullandığını ifade ederek, otopark işletmecilerinin isteği doğrultusunda parti olarak otopark ücretlerinde fiyat artışına destek vermeyeceklerini kaydetti.

AK Parti, Ankara, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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