Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haberler

Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi

Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği Pakistan Milli Günü dolayısıyla göndere bayrak çekme töreni düzenledi.

24.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:17
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi

Pakistan Milli Günü'nü kutlamak için bugün Ankara 'daki Pakistan Büyükelçiliğinde göndere bayrak çekme töreni düzenlendi. Koronavirüs salgını dolayısıyla kamu alanında yapılacak toplantılara dair yayınlanan yerel yönetmelikler dolayısıyla, törene sadece Büyükelçilik mensupları katıldı. Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Muhammad Syrus Sajjad Qazi Pakistan Milli Marşı eşliğinde Pakistan bayrağını göndere çekti.

Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANIN MESAJLARI OKUNDU

Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanının mesajları da törende okundu ve Pakistan'ın Kurucusu Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah, Doğu'nun Büyük Şairi Dr. Allama Muhammed İkbal ve Pakistan bağımsızlık hareketinin diğer liderlerine derin şükran duyguları ifade edildi.

Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi

CAMMU VE KEŞMİR HALKI UNUTULMADI

Törende aynı zamanda Pakistan'ın Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir halkıyla yaptığı sarsılmaz dayanışma ve onların yasal ve vazgeçilmez kendi kaderlerini belirleme haklarına verdiği benzersiz moral, siyasi ve diplomatik destek de yeniden teyit edildi.

Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
Etiketler : Pakistan, Ankara, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı Haberler
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı
Cumhurbaşkanlığı’ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi
Erdoğan’dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun Haberler
Erdoğan'dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14’e yükseldi Haberler
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14'e yükseldi
İstanbul Adliyesi’ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı Haberler
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz’a ertelendi Haberler
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:51: Bolu'da yangın - Haber 19:49: Evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşlara polisten destek - BALIKESİR - Haber 19:48: Sağlık çalışanları toplu taşıma ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak - Haber 19:46: Esnafa "madeni paraları dezenfekte edin" uyarısı - Haber 19:46: BATMAN Vali Şahin, Batman Belediye Başkan Vekilliği görevine başladı - Haber 19:35: Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı - Haber 19:32: Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi - Haber 19:22: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun - Haber 19:06: İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu - Haber 19:01: Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler
Loading