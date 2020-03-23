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Ankara'da Pakistan Milli Günü'nü bayrak çekme töreni düzenledi

Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği Pakistan Milli Günü dolayısıyla göndere bayrak çekme töreni düzenledi

23.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:35
Ankara'da Pakistan Milli Günü'nü bayrak çekme töreni düzenledi

Pakistan Milli Günü'nü kutlamak için bugün Ankara 'daki Pakistan Büyükelçiliğinde göndere bayrak çekme töreni düzenlendi.

COVID-19 salgını dolayısıyla kamu alanında yapılacak toplantılara dair yayınlanan yerel yönetmelikler dolayısıyla, bu olaya sadece Büyükelçilik mensupları katılmıştır.

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Muhammad Syrus Sajjad Qazi Pakistan Milli Marşı eşliğinde Pakistan bayrağını göndere çekti.

Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanının mesajları da törende okundu ve Pakistan'ın Kurucusu Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah, Doğunun Büyük Şairi Dr. Allama Muhammed İkbal ve Pakistan bağımsızlık hareketinin diğer liderlerine derin şükran duyguları ifade edildi.

Bu olayda aynı zamanda Pakistan'ın Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir halkıyla yaptığı sarsılmaz dayanışma ve onların yasal ve vazgeçilmez kendi kaderlerini belirleme haklarına verdiği benzersiz moral, siyasi ve diplomatik destek de yeniden teyit edildi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Pakistan, Ankara, Güncel

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