Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ankara'da parklarda ücretsiz internete korona virüs ertelemesi - Haberler

Ankara'da parklarda ücretsiz internete korona virüs ertelemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri çerçevesinde parklarda sunulan ücretsiz internet (wi-fi) hizmetini geçici olarak durdurdu.

25.03.2020 18:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:06
Ankara'da parklarda ücretsiz internete korona virüs ertelemesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri çerçevesinde parklarda sunulan ücretsiz internet (wi-fi) hizmetini geçici olarak durdurdu. Hem şehir merkezinde hem de ilçelerde birçok noktada dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürerken, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmaları istendi.

65 yaş ve üstü vatandaşların kartlı sayaçlarında su yükleme işlemi hizmeti evlerinde başlarken, ASKİ de bu uygulamayı suistimal eden vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu. Bu kıstaslara uymayan art niyetli kişilerin çağrı merkezlerini arayarak ekiplere 65 yaş ve üstünde olduklarını söyleyip hizmetin aksamasına neden olduğuna dikkat çekilen uyarıda, "Ayrıca bazı art niyetli kişilerin de bu kapsama giren vatandaşları cep telefonlarından arayarak su yüklemesi yapacaklarını ifade ettikleri ihbarları gelmektedir. Bu girişimlere itibar etmeyin" denildi.

"EvdeKalAnkara" modülü başkent mobil uygulamasında

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Şubat ayında vatandaşların belediyeye erişimini kolaylaştırmak için hizmete soktuğu 'Başkent Mobil' uygulamasına 'EvdeKalAnkara' modülü de eklendi. Salgın sürecindeki talep ve ihtiyaçların cep telefonlarından ve internet üzerinden Başkent Mobil ile anlık olarak bildirilebileceği uygulama içinde salgın hastalıklara karşı alınacak önlemler, gönüllü çalışmak isteyenler için talep formu ile evlere servis hizmeti sağlayan marketlerin listesi ve konumları yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi 'korona virüs' salgınıyla ilgili haberleri de yakından takip ediyor. Vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla dünya basınında yer alan haberler, Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden günlük olarak paylaşılıyor.

Sağlık çalışanlarına da evde market ve kartlı su sayacı dolum hizmeti verilecek

ASKİ tarafından 23 Mart'tan itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlara kartlı su sayaçlarını evden yükletme hizmeti verilmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu hizmet dahil eve teslim market hizmetinden sağlık çalışanlarının da yararlanabileceğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden sağlık çalışanlarına seslenen Yavaş, "Kıymetli sağlık çalışanları üstün fedakarlıklarla çalışarak, kendinize ve sevdiklerinize vakit ayıramadınız. Hepinize minnettarız. Başkent Mobil uygulamamızdan market alışverişi yapabilir, Başkent 153 ve (0312) 616 10 00 telefonumuzu arayarak kartlı su sayaçlarınıza yükleme yapabilirsiniz" dedi.

Çarşılar ve ilçelerde de yoğun dezenfeksiyon

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı BELPLAS AŞ temizlik ekipleri ise, gerek kent merkezinde gerekse ilçelerde yoğun dezenfeksiyon uygulamasına devam ediyor. Kamusal alanlar, alışveriş merkezleri, iş hanları, sivil toplum kuruluşlarının binaları, dolmuş ve taksi durakları ile toplu taşıma araçlarında 7/24 dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiren ekipler, Anafartalar Çarşısı ile Ulus İş Hanı'nda temizlik yaptı. Uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden esnaf Kenan Kandemir, "Büyükşehirin tüm iş yerlerine temizlik ve dezenfekte çalışması yapmasını beklemiyordum. Bunu görmekten mutluluk duydum. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Murat Özmen ise memnuniyetini dile getirerek, "Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinden memnunum. Daha da fazlalaşmasını isteriz. Millet olarak bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Devletimiz de yapıyor, Belediyemiz de yapıyor. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Çarşı esnaflarından Murat Yücel uygulamayı beğendiğini söyleyerek, "Hizmet verdiğimiz müşterilerimiz kadar bizler için de gerekli olduğunu düşünüyorum, çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hizmetlerden memnun olduklarını söyleyen Ender Erdoğan, "Bizim sağlığımızı düşünüyorlar. Bu hizmetten çok memnunuz. Bu durumu anlatacağız inşallah. Belediyeye çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak alanlarda temizlik yapan büyükşehir ekiplerinin özverili çalıştığını kaydeden Fen İşleri Daire Başkanlığı Kızılcahamam İlçe Şefi Orhan Küçükdereli de, "Belediye ekiplerimiz bugün buraya gelip binamızı ve çevresini dezenfekte etti. dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, koronavirüs hastalarına bu tedaviyi uyguluyor Haberler
ABD, koronavirüs hastalarına bu tedaviyi uyguluyor
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haberler
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı Haberler
Yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi’nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:13: Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden usulsüz sağlık raporu açıklaması - Haber 19:13: SPOR Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, spor yaparak kangallarıyla vakit geçiriyor - Haber 19:12: Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca basın açıklaması yapıyor - Haber 19:12: Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan koruyucu siper ve maske alımı açıklaması Açıklaması - Haber 19:10: Osmanlı mirası tarihi çarşılar geçici süreyle kapatıldı - Haber 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 18:19: Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin