Ankara
'da patenli gençlerin otobüsün arkasında tehlikeli yolculuğu
ANKARA'nın Gölbaşı İlçesi'nde bir EGO otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli 3 genç, hem kendileri hem de sürücüler için tehlike yarattı.
Gölbaşı'nda seyir halindeki bir EGO otobüsün arkasına tutunan patenli 3 genç, bu şekilde kayarak yolculuk yaptı. Yaklaşık 1 kilometre otobüsün arkasında tutunarak patenle kayan gençler, diğer sürücülerin kornalı uyarısına aldırmadan tehlikeli yolculuklarını sürdürdü. Gençlerin bu tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından telefonla kaydedildi.
Genç,Ankara
25 Kasım 2018 Pazar 20:29