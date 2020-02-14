Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

ANKARA'da PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 10 kişi, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içinde faaliyet gösteren şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, şüphelilerin örgütün etkisinin düştüğü gençlik alanında toparlanmaya çalıştığı ve örgüte yeni elemanlar kazandırmak için uğraştığı belirlendi. Ayrıca 2019 yılında 2 şüphelinin kırsala gitmek için Ankara'dan yola çıkıp Şanlıurfa'da yakalandığı tespit edildi. 'Piknik ve gezi etkinlikleri' adı altında örgüte sempatizan kazandırmaya çalıştıkları ve sahte sosyal medya hesapları açarak örgüt adına propaganda yaptığı belirlenen 21 şüpheli hakkında başsavcılık tarafından gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bu arada şüphelilerin ilişki ve irtibatlarının deşifre edilmesi, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi için özel ekip oluşturuldu.