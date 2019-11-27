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Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 Şubat 2016'da örgütün talimatıyla Ankara Sakarya Caddesi'nde örgüt lehine yapılan eylemle ilgili olarak 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

27.11.2019 10:37 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:41Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı kararı
Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 Şubat 2016'da örgütün talimatıyla Ankara Sakarya Caddesi'nde örgüt lehine yapılan eylemle ilgili olarak 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün "hendek olayları" sonrası örgütün medya kuruluşu aracılığı ile ilettiği talimat gereğince 8 Şubat 2016'da Ankara Sakarya Caddesi'nde örgüt lehine eylem yapıldığı belirtildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eylemle ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığı, diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - ANKARA

Ankara, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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