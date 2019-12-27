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Ankara'da polis ile zabıtadan dilenci ve seyyar satıcılara yönelik uygulama

Başkentte polis ile zabıta ekiplerince yürütülen uygulamada 38 dilenci ve 9 seyyar satıcı hakkında yasal işlem yapıldı.

27.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:24 Ankara'da polis ile zabıtadan dilenci ve seyyar satıcılara yönelik uygulama
Başkentte polis ile zabıta ekiplerince yürütülen uygulamada 38 dilenci ve 9 seyyar satıcı hakkında yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçesinde dilenci, cam silen kişiler ve seyyar satıcılara yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Altındağ Belediyesine bağlı zabıta ekiplerince uygulama yapıldı.
Uygulamada 38 dilenci hakkında yasal işlem yapıldı.
Mısır, simit, çiçek, kestane, çay ve milli piyango bileti satışı yapan 9 seyyar satıcının tezgahları kaldırılarak yasal işlem uygulandı.

Altındağ, Zabıta, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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