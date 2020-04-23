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Ankara'da polis lojmanlarında "23 Nisan" kutlaması

Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında polis lojmanlarında çocuklar için etkinlik düzenlendi.

23.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:06
Ankara'da polis lojmanlarında
Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında polis lojmanlarında çocuklar için etkinlik düzenlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede devlet her türlü çabayı gösterirken, halk da evde kalarak bu mücadeleye katkı sağladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve mücadele edilen hastalık nedeniyle uzun süredir evde kapalı kalan çocukların 100. yılını kutlayarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı buruk geçirmelerine izin verilmedi.
Halkın güvenliği için sokakta olan anne ve babalarına evde kalarak destek olan yavrulara, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı sürpriz yaptı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yıl kutlamaları kapsamında Yenimahalle Çamlıca Polis Lojmanları'ndaki personelin çocuklarına yönelik, lojman bahçesinde çocukların balkonlardan eşlik ettiği etkinlik yapıldı.
Etkinliğe katılan tüm çocuklara elma şekeri ve Türk bayrakları hediye edildi.
Ayrıca tüm çocuklar, dağıtılan Türk bayrağını alarak, akşam 21.00'de balkonlara çıkmaya ve İstiklal Marşı'nı birlikte okumaya davet edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Ankara, Polis, Güncel , Haber
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