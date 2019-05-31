Ankara'da ramazan bayramı öncesi gıda denetimi

ANKARA'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ramazan bayramı öncesi, şeker, baklava, lokum ve çikolata imalathaneleri, unlu mamüller ve pastanelerde denetim yaptı. Eksiklik tespit edilen iş yerleriyle ilgili tutanak tutularak, çalışanlar ve iş yeri sahipleri uyarıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, ramazanda 6 bin 500 işletmeyi denetlediklerini, 80'in üzerinde işletmeye para cezası uyguladıklarını söyledi.

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli 260 civarında gıda kontrolörü, ramazan bayramı öncesinde tüketimi artan gıdaların satıldığı iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Ankara'nın tüm ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde başta unlu mamuller, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, üretim ve satış yerleri kontrol edildi. Görevliler, hijyen ve temizlik koşullarını inceledi. Son tüketim tarihi, katkı maddeleri, taklit, tağşiş gibi yönlerden denetlendi. İş yerlerinde satılan gıdalara ilişkin belgeler de kontrol edildi. Bazı gıdalardan alınan numuneler, laboratuvar incelemesine gönderildi. Tespit edilen eksiklikler ile ilgili tutanak tutuldu ve bunların giderilmesi için iş yeri sahiplerine süre verildi.

'BAYRAM ÖNCESİ DENETİMLER ARTTI'

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, 2019 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla, 32 bin civarında denetim gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılsonuna kadar hedeflerinin 70 bin denetim gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Korkmaz, "Ramazan bayramı yaklaştığı için bazı ürün gruplarında lokum, şekerleme, tatlı, baklava gibi ürün gruplarında tüketim daha da yoğunlaşıyor. 81 ilimizde bayram süresince yoğunlaştırılmış bir denetim gerçekleştireceğiz. Bayramda tüketimi artan ürün gruplarında lokumda şeker oranı ve boya katkı maddesinin olup olmadığı veya tatlıların içerisinde kullanılan hammaddelerin olup olmadığı, özellikle fıstık, ceviz gibi hem içerik anlamında hem de taklit tağşiş olabilecek ürün gruplarında gerekli denetimleri yapacağız. Numuneler alınacak ve bu numuneler laboratuvarlarda analiz edilecek, analiz sonuçlarına göre de işletmeler hakkında gerekli değerlendirmeler ve işlemler yapılacaktır" diye konuştu.

'6 BİN 500 İŞLETMEYİ DENETLEDİK'

Ramazan ayı boyunca Ankara'da 6 bin 500 civarında işletmede denetim yaptıklarını hatırlatan Korkmaz, "Bu denetimlerde 500 tane olumsuzluk tespit ettik. Bu işletmelerin bir kısmına giderilebilecek eksikliklerle ilgili süre verdik. Bir kısmı gerekli düzenlemeleri yaptı. Ancak tüm uyarılara rağmen gerekli düzetmeleri yapmayan 80'in üzerinde iş yerlerine de gerekli para cezaları uygulandı. Ankara'da 250'nin üzerinde gıda kontrol görevlisi tek tek imalat noktalarında denetim yapıyorlar. Vatandaşımızın ürün alırken özellikle işletme kayıt belgesi olan işletmelerden ürün alması son derece önemlidir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Denetimlerden görüntü

-İl Tarım Müdürü açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA,

Kaynak: DHA