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Ankara'da raydan çıkan boş tren hatta yerleştirildi

Ankara Garı'ndan bakım için atölyeye giderken raydan çıkan boş trenin lokomotifi ve jeneratör vagonu hatta yerleştirildi.

03.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:11 Ankara'da raydan çıkan boş tren hatta yerleştirildi
Garı'ndan bakım için atölyeye giderken raydan çıkan boş trenin lokomotifi ve jeneratör vagonu hatta yerleştirildi.
Bakım için 'deki atölyeye giden makinist Mehmet G. ve Şahin B. yönetimindeki boş trenin lokomotifi ve jeneratör vagonunun raydan çıkması sonucu kapanan demir yolu hattının açılması için çalışmalar sürüyor.
TCDD ekipleri, jeneratör vagonu ve lokomotifi vinç yardımıyla raylara yerleştirdi.
Hasar gören rayların onarımı için çalışmaların sürdüğünü belirten yetkililer, hattın kısa süre içinde açılacağını bildirdi.

Marşandiz, Makinist, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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