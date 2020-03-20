Ankara'da raylı sistemlere el dezenfektanları yerleştiriliyor

Ankara'da korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında raylı sistemlerde 100 noktaya sensörlü dezenfektanlar yerleştirilecek.Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında metro, ANKARAY ve teleferik istasyonlarına el dezenfektan otomatları konulmaya başlandı. ANKARAY ve metronun Kızılay'da bulunan ortak istasyonuna montajı başlanan sensörlü el dezenfektan otomatları kısa süre içinde Başkent'teki toplam 43 metro, 11 ANKARARAY ve 4 teleferik istasyonunda 100 noktaya yerleştirilecek.EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanı Haldun Aydın, el dezenfektan otomatlarının belirli aralıklarla kontrol edileceğinin altını çizerek, Kriz Yönetimi Merkezi'nin aldığı kararlar doğrultusunda toplu taşımada raylı sistemleri kullanan vatandaşların sağlıklarını koruyabilmek amacıyla el dezenfektan ünitelerini istasyonlardaki turnikelerin olduğu noktalara yerleştireceklerini söyledi. Aydın, "Bu konuda çalışmalarımıza başladık. En kısa sürede tüm istasyonlarımızda montaj işlemi tamamlanmış olacak. Yolcularımız ücretsiz olarak ellerini dezenfekte ederek yolculuk edebilecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA