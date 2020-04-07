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Ankara'da Roketsan'da patlama

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roketsan Fabrikası'nda patlama meydana geldi.

07.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:11
Ankara'da Roketsan'da patlama

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roketsan Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, patlamada herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti.

Elmadağ'da bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan Roketsan Fabrikası'nda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte fabrikada dumanlar yükselirken, çevrede panik yaşandı. Patlama, ilçe merkezinde de hissedildi. Patlamada ilk belirlemelere göre can kaybı meydana gelmedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, patlama ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Demir, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

Hasan AKYILDIZ/ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler: Roketsan, Elmadağ, Güncel
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