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Ankara'da saat 14.00'te kritik koronavirüs toplantısı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde koronavirüs toplantısı yapılacak. Saat 14.00'da gerçekleşecek toplantıda yeni önlemler alınması beklenirken, Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

18.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bugün Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı yapılacak. Toplantıdan ülkemizde 1 ölüme sebep olan koronavirüsle ilgili yeni kararların çıkması bekleniyor.

14.00'TE BAŞLAYACAK

Toplantı saat 14.00'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna bilgilendirme açıklaması yapacak.

İLETİŞİM BAŞKANI DUYURMUŞTU

Pazartesi günü, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek" demişti.

TOPLANTIYA 15 BAKAN KATILACAK

Önemli kararların alınacağı toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu, bazı danışmanlar ve ilgili bazı bürokratlar katılacak.

TÜRKİYE'DE İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan dün gece, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı. 89 yaşındaki hastanın virüsü Çin temaslı çalışanından aldığını belirten Bakan Koca, "Bugün 51 yeni vaka daha meydana geldi. Toplam hasta sayımız 98 oldu" dedi.

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Ankara'da saat 14.00'te kritik koronavirüs toplantısı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü, Koronavirüs, Güncel

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