Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü

Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su birikintileri oluşurken, Mamak'ta suya kapılan otomobil kapağı açılan rögara düştü.

15.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:40

Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle suya kapılan otomobil, kapağı açılan rögara düştü.

Başkent'te öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle kentin bazı noktalarındaki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle Mamak ilçesinde araçlar, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Gölete dönen Mutlukent mahallesi Dereboyu caddesinde çöp kutuları suyla birlikte sürüklenerek, park halindeki araçlara çarptı.

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü

ARAÇ SUYA KAPILDI

Erkan Ünsal yönetimindeki 06FPN08 plakalı otomobil de suya kapıldı. Suda kontrolden çıkan otomobil, kapağı açılan rögara düştü. Araçta hasar oluştu. Sürücü Erkan Ünsal, "Yukarıdan sel geliyordu. Rögar kapağı açılmış, şiddetli yağıştan dolayı fark etmedim. Araçtan zor çıktım. Her yere rögar kapağı yapmışlar; ama sağlam takmamışlar. Bu durum kazaya, ölüme sebebiyet veriyor. Belediye bunlara biraz daha dikkat etsin. Yol çalışması yaparken önce insanların can güvenliğine önem versin. Burada düştük, bir sürü panik yaşadım, arabadan bir saat sonra çıkabildim" dedi.

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Ankara’da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü

Kaynak: DHA

Etiketler: Mamak, Yaşam, Haber

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