Ankara'da sağanak etkili oldu

Ankara'da sağanak etkili olduANKARA'da etkili olan sağnak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Mamak'ta suya kapılan otomobil, kapağı açılan rögara düştü.

15.06.2020 18:40 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:20
Ankara'da sağanak etkili oldu
ANKARA'da etkili olan sağnak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Mamak'ta suya kapılan otomobil, kapağı açılan rögara düştü.
Başkent'te öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle kentin bazı noktalarındaki cadde ve sokaklarda su birikintileri olşutu. Özellikle Mamak ilçesinde araçlar, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Gölete dönen Mutlukent mahallesi Dereboyu caddesinde çöp kutuları suyla birlikte sürüklenerek, park halindeki araçlara çarptı. Erkan Ünsal yönetimindeki 06FPN08 plakalı otomobil de suya kapıldı. Suda kontrolden çıkan otomobil, kapağı açılan rögara düştü. Araçta hasar oluştu.
Sürücü Erkan Ünsal, "Yukarıdan sel geliyordu. Rögar kapağı açılmış, şiddetli yağıştan dolayı farketmedim. Araçtan zor çıktım. Her yere rögar kapağı yapmışlar; ama sağlam takmamışlar. Bu durum kazaya, ölüme sebebiyet veriyor. Belediye bunlara biraz daha dikkat etsin. Yol çalışması yaparken önce insanların can güvenliğine önem versin. Burada düştük, bir sürü panik yaşadım, arabadan bir saat sonra çıkabildim" dedi. Ankara’da sağanak etkili oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Mamak, Güncel, Haber

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