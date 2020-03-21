Ankara'da sağlık çalışanları alkışkandı

ANKARA'da, vatandaşlar koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarına destek vermek için evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak alkış tuttu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından yaptığı, "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye. Özverili sağlık çalışanlarımıza güç verdin. En güçlü alkış aynı saatte yarın" açıklamasının ardından, Ankara'da vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıktı. Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde vatandaşlar, haftalardır koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarını alkışladı. Vatandaşlardan bazıları evlerinin lambalarını yakıp söndürürken, yoldan geçen araç sürücüleri de etkinliğe korna çalarak sağlık çalışanlarına destek oldu.

Kaynak: DHA