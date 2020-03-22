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Ankara'da "sağlık kabini" uygulaması başladı

Ankara'da korona virüsün en belirgin özelliği olan ateş ölçümünün yanı sıra kandaki oksijen miktarı ve tansiyon ölçümü için "sağlık kabini" uygulaması başlatıldı.

22.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:02
Ankara 'da korona virüsün en belirgin özelliği olan ateş ölçümünün yanı sıra kandaki oksijen miktarı ve tansiyon ölçümü için "sağlık kabini" uygulaması başlatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında önlemlerini sıkılaştırıyor. Başkentlilere sağlık hizmeti verilmesi için bir hemşire ve bir sağlık teknisyeninin bulunduğu sağlık kabini uygulaması Kızılay Meydanı'nda hayata geçirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfetten Aslan, kabinlerde korona virüsün en belirgin özelliği olan ateş ölçümünün yanı sıra kandaki oksijen miktarı ve tansiyonun ölçüleceğini belirtti. Vatandaşlara tedirgin olduğu sağlık konusunda hizmet sunmak istediklerini belirten Aslan, "Kızılay'da sağlık kabini uygulamasını ilk kez başlattık. Anlaşmamıza göre üç yerde daha bu kabinlerin uygulamasına başlayacağız. Özellikle Ulus ve Hacıbayram civarında yeni kabinlerimizle devam edeceğiz. Bu kabinlerde sağlık personelimiz, hemşirelerimiz mutlaka bulunacak. Doktorlarımız onlara eşlik edecek. ya da telefon yolu ile onlara yardımlarda bulunacak. Korona virüsün en belirgin özelliği ateşin yükselmesi. İsteyen vatandaşlarımızın ateşlerini ölçeceğiz. Kanda bulunan oksijen miktarını belirlemek üzere oksimetrelerimiz var. Ayrıca tansiyon ölçümü yapabileceğiz. Kısacası vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu hizmeti hemşire arkadaşlarımız en iyi şekilde yerine getirecek. Bu hizmeti daha da yaygınlaştırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Şüpheli vakalarda nasıl bir yol izleyecekleri ve maske eldiven gibi ürünlerin buralardan dağıtılıp dağıtılmayacağı sorusuna Aslan, "Bu konuda Sağlık Bakanlığının yönergeleri var. Hemen 184'ü arayarak onları yönlendireceğiz. Yoğunluğu arttırmamak için maske ve eldiven dağıtımı olmayacak. Sadece ateş, oksimetre ve tansiyon ölçümü gibi hizmetler sunacağız" cevabını verdi.
(Yunus Emre Kartal - Erdinç Türkcan/İHA) Ankara’da ’sağlık kabini’ uygulaması başladı

Kaynak: İHA

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Ankara'da "sağlık kabini" uygulaması başladı
Etiketler : Kızılay, Ankara, Güncel

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