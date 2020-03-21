Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ankara'da sağlık personellerine alkışlı destek - Haberler

Ankara'da sağlık personellerine alkışlı destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık personellerine 'alkış' desteğine 3'üncü gününde Başkentliler kayıtsız kalmadı.

21.03.2020 21:23 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:23
Ankara'da sağlık personellerine alkışlı destek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık personellerine 'alkış' desteğine 3'üncü gününde Başkentliler kayıtsız kalmadı. Balkonlara çıkan vatandaşlar akşam saat 21.00'de sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'yi akşam saat 21.00'de camlara ve balkonlara çıkarak sağlık personellerini alkışlamaya ve destek olmaya çağırdı. Bakan Koca'nın çağrısına kayıtsız kalmayan Başkentliler, çağrının 3'üncü gününde akşam saat 21.00'd evlerinin balkon ve camlarından alkışlarla sağlık çalışanlarına destek oldu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından, "Saat 21.00 alkışı için balkonlardayız! Sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı hep birlikte gösterelim. Verdiğin destek için sağ ol Türkiye" diyerek 3'üncü günde vatandaşlardan balkonlara çıkarak sağlık personellerini alkışlamaya davet etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatılıyor Haberler
Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatılıyor
İmamoğlu’nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi Haberler
İmamoğlu'nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi
THY ve Pagasus 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek Haberler
THY ve Pagasus 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
Yurt dışından getirilip karantinaya alınacak öğrenci sayısı belli oldu Haberler
Yurt dışından getirilip karantinaya alınacak öğrenci sayısı belli oldu
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı Haberler
İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı
Fenerbahçe’den virüs açıklaması: Oyuncularımız evlerine gönderildi Haberler
Fenerbahçe'den virüs açıklaması: Oyuncularımız evlerine gönderildi
65 yaş üstüne sokak yasağı gelince Gökçek, Kılıçdaroğlu’na takıldı Haberler
65 yaş üstüne sokak yasağı gelince Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
Bilanço ağırlaşıyor! İtalya’da koronadan bir günde en fazla ölüm Haberler
Bilanço ağırlaşıyor! İtalya'da koronadan bir günde en fazla ölüm

Son Dakika Güncel Haberleri

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber Restoranlarda masalarda kaldırılacak - Haber Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics ile telefonla görüştü - Haber İtfaiyecilerden sağlıkçılara "alkışlı ve sirenli" destek - Haber Lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları... - Haber İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi - Haber 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı - Haberler Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi - Haber Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı - Haber 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı - Haber Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi - Haber İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading