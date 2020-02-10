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Ankara'da sahaya köpek girdi, maç durdu

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde Süper Amatör Ligi karşılaşmasında sahaya giren köpek, maçın durmasına neden oldu.

10.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:31Ankara'da sahaya köpek girdi, maç durdu

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde Süper Amatör Ligi karşılaşmasında sahaya giren köpek, maçın durmasına neden oldu. Köpeğin dışarıya çıkarılmasıyla karşılaşma devam etti.

Gölbaşı'nda Bayram Akyer Süper Amatör Ligi'nin 17'inci haftasında, Gölbaşı Belediyespor ile 1864 karşılaştı. Gölbaşı Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın 35'inci dakikasında, stadyumun açık kalan kapısından içeriye sokak köpeği girdi. Sahaya giren köpek nedeniyle karşılaşma durdu. Futbolcuların arasında koşan köpek, bir ara yere yatınca yanındaki Nallıhan 1864 oyuncusu Arcan Balcı tarafından tutularak dışarıya çıkarıldı. Kaldığı yerden devam eden karşılaşma, Gölbaşı Belediyespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Gölbaşı Belediyespor, Nallıhan, Spor

Kaynak: DHA

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