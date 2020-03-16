Ankara'da sahte dezenfektan üretimine 4 tutuklama
Ankara'da sahte dezenfektan üretimine 4 tutuklamaANKARA'da, koronavirüs nedeniyle talebin arttığı dezenfektanların sahtelerini ürettiği belirlenen 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
16.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:33
Ankara 'da sahte dezenfektan üretimine 4 tutuklama
ANKARA'da, koronavirüs nedeniyle talebin arttığı dezenfektanların sahtelerini ürettiği belirlenen 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında talep gösterdiği dezenfektan ürünlerinin sağlıksız ortamda üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Polis, daha önce hakkında kaçakçılık suçundan işlem yapılan S.Ö. önderliğinde F.Y., Ö.Ş., O.A.D. ve B.A.K.'nın ortak hareket ederek üretimini yaptıkları sahte dezenfektan ürünleri piyasaya 'orijinal' süsü vererek satmaya çalıştıklarını tespit etti.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte üretim yaptıkları 2 konteyner ve kullandıkları 2 araçta yapılan aramada ise, 325 litre sahte etil alkol katkılı el dezenfektanı, 75 litre etil alkol, 3 litre gliserin, 10 litre yeşil ve turuncu renkli kimyasal sıvı madde, 1 alkol derece ölçer cihazı, 1 plastik bidon imalat kalıbı, 40 boş bidon, 4 bin 245 plastik bidon kapağı, 1160 adet hologram, 1356 adet çeşitli markalara ait etil alkol etiketi, 700 adet bidon tıpası, 2 adet huni, 2 adet hortum ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 kişi tutuklandı.
ANKARA'da, koronavirüs nedeniyle talebin arttığı dezenfektanların sahtelerini ürettiği belirlenen 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında talep gösterdiği dezenfektan ürünlerinin sağlıksız ortamda üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Polis, daha önce hakkında kaçakçılık suçundan işlem yapılan S.Ö. önderliğinde F.Y., Ö.Ş., O.A.D. ve B.A.K.'nın ortak hareket ederek üretimini yaptıkları sahte dezenfektan ürünleri piyasaya 'orijinal' süsü vererek satmaya çalıştıklarını tespit etti.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte üretim yaptıkları 2 konteyner ve kullandıkları 2 araçta yapılan aramada ise, 325 litre sahte etil alkol katkılı el dezenfektanı, 75 litre etil alkol, 3 litre gliserin, 10 litre yeşil ve turuncu renkli kimyasal sıvı madde, 1 alkol derece ölçer cihazı, 1 plastik bidon imalat kalıbı, 40 boş bidon, 4 bin 245 plastik bidon kapağı, 1160 adet hologram, 1356 adet çeşitli markalara ait etil alkol etiketi, 700 adet bidon tıpası, 2 adet huni, 2 adet hortum ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 kişi tutuklandı.
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Kaynak: DHA
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