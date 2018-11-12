Ankara'da 'Sahte Engelli Raporu' Operasyonu: 27 Gözaltı

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:55



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:55

Ankara'da sahte engelli raporu alarak 73 kişinin emekli olmasını sağlayan 2 ayrı suç örgütüne polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Devleti 2.5 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen 1'i doktor, 8'i hastane personeli 27 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün, sahte engelli raporu ileemekli olmalarını sağladıkları kişilerden 2 bin ile 9 bin TL arasında para aldığı belirtildi.Görüntü dökümü-Şüphelilerin mali şubeye girişi-DetaylarGökhan CEYLAN-Muhammat BAYRAM/ANKARA, -