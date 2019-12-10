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Ankara'da "sahte engelli raporu" operasyonu: 95 gözaltı

Ankara'da mali şube ekiplerince, usülsüz şekilde engelli raporu çıkartılmasını sağladığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 95 şüpheli yakalandı.

10.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:14Ankara'da
'da mali şube ekiplerince, usülsüz şekilde engelli raporu çıkartılmasını sağladığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 95 şüpheli yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir yıldır sürdürülen takip sonucu bir hastanede memur, güvenlikçi, hasta bakıcı ve kayıt personelinin de aralarında bulunduğu zanlıların, hastaneye tedavi amaçlı gelen vatandaşları sahte epikriz raporları ile sağlık kuruluna sokarak engelli raporu çıkartılmasını sağladıklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hastane personeli ve usülsüz şekilde rapor temin eden vatandaşların aralarında bulunduğu 95 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların tamamı, mali şube ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Sahte raporla ücretsiz ulaşım kartı da almışlar
Söz konusu hastane personelinin, gerçekte şeker hastası ve kalp hastalarının kan örneklerini, hasta olmayan kişilerin kan örnekleri gibi gösterdikleri, bu şekilde düzenledikleri sahte epikriz raporları ile anjiyo veya kalp ameliyatı olmuş gibi gösterdikleri ve sağlık kurulunu yanılttıkları, sahte sağlık raporları ile emekli olarak Sosyal Güvenlik Kurumunu zarara uğrattıkları belirlendi.
Zanlıların, ayrıca ücretsiz EGO kartı çıkartarak ücretsiz ulaşımdan faydalandıkları, kuruldan rapor alan şüphelilere ikinci kez kurul raporu aldırıldığında tamamına yakınının yüzde sıfır özür oranında oldukları tespit edildi.
Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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