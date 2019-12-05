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Ankara'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

ANKARA'da yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere sahte içki üretilen depoya yapılan operasyonda 24 ton etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

05.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:50Ankara'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

ANKARA'da yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere sahte içki üretilen depoya yapılan operasyonda 24 ton etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren depoya ihbar üzerine baskın düzenledi. 'Merdiven altı' tabir edilen üretim yapılan depoda yapılan aramada, alkollü içki üretiminde kullanılan 24 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. Deporada ayrıca alkollü içki üretiminde kullanılan huni, şişe, kapak gibi malzemeler bulundu. Plastik su bidonları içinde bulunan etil alkol ile diğer malzemelerin yılbaşı öncesi piyasa sürülmek üzere sahte içki üretiminde kullanıldığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ç. ve Ö.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yapılan operasyondan görüntüler

Bulunan 24 ton etil alkol

Detaylar

Haber-Kamera:  ANKARA,



Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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