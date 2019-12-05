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Ankara'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

ANKARA'da yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere sahte içki üretilen depoya yapılan operasyonda 24 ton etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

05.12.2019 18:49 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:49Ankara'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

ANKARA'da yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere sahte içki üretilen depoya yapılan operasyonda 24 ton etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren depoya ihbar üzerine baskın düzenledi. 'Merdiven altı' tabir edilen üretim yapılan depoda yapılan aramada, alkollü içki üretiminde kullanılan 24 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. Deporada ayrıca alkollü içki üretiminde kullanılan huni, şişe, kapak gibi malzemeler bulundu. Plastik su bidonları içinde bulunan etil alkol ile diğer malzemelerin yılbaşı öncesi piyasa sürülmek üzere sahte içki üretiminde kullanıldığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ç. ve Ö.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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