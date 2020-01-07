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Ankara'da sahte içki satmak istedikleri iddia edilen 3 kişi yakalandı

Kırşehir'de ürettikleri sahte içkiyi Ankara'da piyasaya sürmeye çalıştıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

07.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:38 Ankara'da sahte içki satmak istedikleri iddia edilen 3 kişi yakalandı
'de ürettikleri sahte içkiyi 'da piyasaya sürmeye çalıştıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir'den Ankara'ya sahte içki sevkıyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kayseri-Ankara kara yolu Çuğun köyü kavşağında kontrol noktası oluşturan ekipler, Ankara plakalı bir aracı durdurdu.
Hafif ticari araçta yapılan aramada, plastik bidonlarda 178 litre sahte kırmızı şarap ve 60 şişe ele geçirildi.
Ekipler, araçtaki A.A, Ş.A. ve A.A'yı gözaltına alarak emniyete götürdü.
Şüphelilerin, sahte içkileri Ankara'daki alkollü mekanlarda pazarlamak için yola çıkardıkları iddia edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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