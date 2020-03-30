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Ankara'da şehir içi otobüste fazla yolcu taşınmasına tepki

ANKARA'da, şehir içi toplu taşıma aracında seyahat eden vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşıma kuralı ihlal edildiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

30.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:28
Ankara'da şehir içi otobüste fazla yolcu taşınmasına tepki

ANKARA'da, şehir içi toplu taşıma aracında seyahat eden vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşıma kuralı ihlal edildiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Bir yolcu tarafından kaydedilen görüntüde, diğer yolcuların "Şu rezilliğe bak, ben bu otobüsü CİMER'e şikayet edeceğim" dediği görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeye göre, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda sosyal mesafede oturulması kararlaştırıldı. Başkent'te iddiaya göre; sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, Etimesgut-Koru seferini yapan otobüse bindi. Ancak, otobüsün dolu olduğunu ve bakanlığın yayımladığı kararnameye uyulmadığını öne süren vatandaşlar, tepki gösterdi. Bu sırada yolculardan Nadir Demirci, o anları cep telefonları ile görüntüledi. Görüntüde diğer yolcuların, "Şu rezilliğe bak, ben bu otobüsü CİMER'e şikayet edeceğim. Bugün 30 Mart, insanlar bu rezilliği görsün" dedikleri duyuldu.

'MAVİ MASAYA ŞİKAYET ETTİM'

Nadir Demirci, sabah ilk sefer olan otobüse bindiklerini söyleyerek, "Birçok insanın eldiveni ve maskesi vardı. Otobüste bırakın tekli koltuk uygulamasını, sosyal mesafe kuralını, insanlar artık ayakta dahil yer bulamıyordu. Buna bir çözüm bulunması lazım. Otobüsten indiğim an '153 Mavi Masa' hattını arayarak şikayette bulundum" dedi.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Güncel
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