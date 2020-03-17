Ankara'da Şehitleri Anma Günü tören programlarından bazıları koronavirüs tedbirleri kapsamında...
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla yarın Ankara'da yapılması planlanan etkinliklerin çelenk töreni dışındaki bölümü iptal edildi.
17.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:56
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla yarın Ankara 'da yapılması planlanan etkinliklerin çelenk töreni dışındaki bölümü iptal edildi.
Alınan bilgiye göre, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülke genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için alınan tedbirler kapsamında, yarın Ankara'da yapılması planlanan etkinlikler iptal edildi.
Çelenk koyma töreni dışındaki etkinliklerin yapılmaması kararlaştırılırken bu törene katılımın ise çelenk koyacak makam sahiplerinin katılımıyla daraltılmış şekilde gerçekleştirileceği öğrenildi.
Diğer kurum ve birimlerde çalışanlar ile vatandaşların, Anıtkabir ve Cebeci Şehitliği'ndeki törene katılımının olmamasının koronavirüsle mücadele kapsamında önemli olduğu, şehit ailelerinin de öncelikle sağlıklarını düşünerek şehitliklere toplu ziyaretlerde bulunmamalarının uygun olacağı belirtildi.
Alınan bilgiye göre, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülke genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için alınan tedbirler kapsamında, yarın Ankara'da yapılması planlanan etkinlikler iptal edildi.
Çelenk koyma töreni dışındaki etkinliklerin yapılmaması kararlaştırılırken bu törene katılımın ise çelenk koyacak makam sahiplerinin katılımıyla daraltılmış şekilde gerçekleştirileceği öğrenildi.
Diğer kurum ve birimlerde çalışanlar ile vatandaşların, Anıtkabir ve Cebeci Şehitliği'ndeki törene katılımının olmamasının koronavirüsle mücadele kapsamında önemli olduğu, şehit ailelerinin de öncelikle sağlıklarını düşünerek şehitliklere toplu ziyaretlerde bulunmamalarının uygun olacağı belirtildi.
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Kaynak: AA
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