Ankara'da 'seri yargılama' ile 1 haftada 217 dosya sonuçlandı

YARGILAMANIN en kısa sürede bitirilmesi amacıyla belli suçlarda hukuk sistemine dahil edilen ve 1 Ocak 2020'da uygulanmaya başlanan seri muhakeme usulü kapsamında Ankara Adliyesi'nde bir haftada 217 dava sonuçlandırıldı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında ilgili maddede yapılan değişiklik ile yargılamanın en kısa sürede bitirilmesi amaçlanan seri muhakeme usulü, 1 Ocak 2020'de uygulanmaya başlandı. Ankara Adliyesi'nde bu kapsamda, Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse'nin sorumluğunda 8 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaptığı düzenlemeyle 4, 5 ve 6'ıncı Asliye Ceza Mahkemeleri bu kapsama giren davalara bakmakla yetkilendirildi. Uygulamanın başlamasıyla birlikte bir hafta içinde Ankara Adliyesi'nde 217 soruşturma dosyası sonuçlandırıldı. Bu dosyalardan 54'ü savcılığın düzenlediği talepnamenin ardından mahkemece karara bağlandı. 28 dosya hakkında dava açılmasının ertelenmesi yönünde karar verilirken, 2 dosya hakkında hazırlanan talepname taraflarca kabul edilmediği için haklarında iddianame düzenlendi. 133 dosya için ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

AYLARCA SÜREBİLECEK DAVALAR 1 GÜNDE SONUÇLANDIRILIYOR

Karara bağlanan dosyaların çoğunda suça göre para cezaları veriliyor. Hapis cezalarında ise hükmün açıklanmasını geri bırakma kararı verilirken, aylarca sürebilecek basit suçlarla ilgili davalar 1 günde sonuçlandırılabiliyor. Bu suçlarda soruşturma savcısı, dosyaya göre yaptığı değerlendirmede herhangi bir suç işlenmediği kanaatine varılması halinde şüpheli hakkında diğer soruşturma bürolarının yaptığı gibi takipsizlik veya kamu davası açılmasının ertelenmesi şeklinde karar veriyor. Takipsizlik veya dava açılmasının ertelenmesi şartları oluşmuyorsa savcı bu aşamada seri muhakeme işlemine başlayarak dosyanın şüphelisini çağırıyor. Savcı, ilk önce muhakeme usulü ve sonuçları konusunda bilgilendirdiği şüphelinin sabıka kaydı ile suçun işleniş şekli gibi durumlara göre yarı oranında ceza indirimi, para cezasına dönüştürme veya ceza erteleme gibi bir teklifte bulunuyor. Şüphelinin seri muhakeme usulünün uygulanmasını kabul etmesi halinde, soruşturma savcısı talepname düzenleyerek bunu asliye ceza mahkemesine gönderiyor. Asliye ceza hakimi de şüphelinin önceden kabul ettiği talepnamedeki yaptırımlar doğrultusunda hüküm kuruyor.