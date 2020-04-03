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Ankara'da sıcak yemek seferberliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kumanya ve gıda kolisi desteğinin dışında sıcak yemek imkanı da sağlıyor.

03.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:52
Ankara'da sıcak yemek seferberliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kumanya ve gıda kolisi desteğinin dışında sıcak yemek imkanı da sağlıyor.

Salgın hastalık yüzünden evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar başta olmak üzere Büyükşehir tarafından kiralanan öğrenci yurtlarında kalan sağlık çalışanlarına, kağıt toplayıcılarına, kalacak yeri olmayıp Barınma ve Şefkat Evleri'ne yerleştirilen vatandaşlara sıcak yemek servisine başlandı.vBüyükşehir Belediyesine bağlı BELPA AŞ mutfağında hijyenik ortamda pişirilen yemekler, araçlarla vatandaşlara ulaştırılıyor. Vakumlu yemek paketleme makinesi ile el değmeden paketlenen sıcak yemekler, ihtiyaç sahibi 15 bin kişiye ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Üç öğün sıcak yemek sağlayarak vatandaşların gerekli besin ve vitaminleri almalarını önemsediklerini belirten BELPA AŞ Koordinatörü İrfan Ertekin, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın başlatmış olduğu '6 Milyon Tek Yürek' kampanyası Başkentliler tarafından büyük karşılık buldu. Bizler de BELPA AŞ çalışanları olarak mümkün olduğunca vatandaşlarımızın bu duyarlılığının karşılıksız kalmaması için belediyemiz bütçesinden karşılanan ve vatandaşlarımızın yaptıkları bu tür bağışları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mutfağımızda her gün üç öğün hijyenik koşullarda hazırladığımız 15 bine yakın sıcak yemek yeni temin ettiğimiz makinemiz sayesinde steril bir şekilde paketlenerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılıyor" dedi.

Vakumlu yemek paketleme makinesi sayesinde yemeğin insan teması olmadan ambalajlandığını ifade eden BELPA Mutfağı Aşçıbaşısı Öztürk Şimili ise, "Makine 2 saatte 2 bin 328 kap yemeği paketleme özelliğine sahip. Paketlendikten itibaren 8 saat boyunca virüs ve bakterilerden koruma sağlıyor ve mikrodalga fırında da gönül rahatlığıyla kullanılabilir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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