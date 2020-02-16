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Ankara'da sıkışmalı trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Ankara Çevre Yolunda aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

16.02.2020 01:50 | Son Güncelleme: 16.02.2020 01:50Ankara'da sıkışmalı trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Çevre Yolunda aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Ankara Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Orhan Ö. idaresindeki 06 BLJ 865 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Tuncer K. yönetimindeki 06 ET 3800 plakalı araç, Kırıkkale- çevre yolunda Altındağ- bağlantısı yakınlarında çarpıştı.

Kazada, 06 ET 3800 plakalı otomobilde bulunan Fevzi K. ve sürücü Tuncer K. ile 06 BLJ plakalı araçta bulunan sürücü Orhan Ö. ve Tolgahan E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri geldi. Kazanın şiddetiyle kullandığı otomobilin kabini içerisinde sıkışan Tuncer K., itfaiye erlerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri, başka kazaların olmaması için yolda önlem alırken kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Karapürçek, Altındağ, Samsun, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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