Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı

Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltıANKARA'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, ayaklarından vurulan bir kişi yaralandı.

15.06.2020 04:28 | Son Güncelleme: 15.06.2020 04:33
Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı
ANKARA'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, ayaklarından vurulan bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis bir kişiyi gözaltına aldı.
Olay, gece saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Ozan Rehberi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki pompalı tüfeği çıkaran E.Y., kimliği belirlenemeyen bir kişiye ateş etti. Her iki ayağına isabet eden saçmalarla vurulan kişi, kanlar içinde yere yığıldı. O sırada bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri, silah sesleri üzerine hızla olay yerine geldi.
İLK MÜDAHELEYİ POLİS EKİPLERİ YAPTI
Ekipler, elinde tüfek bulunan E.Y.'yi gözaltına aldı. Kanlar içinde yerde kalan yaralıya da ilk müdahaleyi yapan polisler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki ayağından vurularak yaralanan kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli E.Y. emniyete götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, kavga, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kastamonu ve Bursa’da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi Haber
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
HDP’nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10’a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Başak Demirtaş’a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Haber
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü Haber
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika: Terör örgütü PKK’ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı Haber
Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Trump’ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Volkan Demirel’den Muslera’ya geçmiş olsun mesajı Haber
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Haberler››Güncel››Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:42: Ankara'da mobilya mağazası alev alev yandı - Haber 04:41: Son dakika haberleri... Ankara'da ikinci el mobilya satılan iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu - Haber 04:38: Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 1 şehit, 18 yaralı (11) - Haber 04:35: İçişleri Bakanlığından "Bingöl" depremine ilişkin açıklama Açıklaması - Haber 04:17: Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 1 şehit, 18 yaralı (10) - Haber 00:13: Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı - Haber 00:02: Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı - Haber 23:54: Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi - Haber 21:27: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi - Haber 12:54: Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları - Ekonomi