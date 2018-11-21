Ankara'da Silahlı Kavga

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:01



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:01

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan 2 grup Altındağ ilçesinde karşılaştı. Biranda silahlara davranan kişiler, karşılıklı ateş etmeye başladı. İddiaya göre açılan kurşunlar sonucu 1 kişi yaralandı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı. Hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralıyı tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulunarak konu hakkında inceleme başlattı.(Seyid Fatih Poyraz/İHA)